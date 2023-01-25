Перевернуло в воздухе. В Волгограде 73-летнего пешехода снесли на перекрестке: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне около 13.00 на перекрестке снесли пенсионера. Перевернувшийся в воздухе мужчина попал на видео.





— По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Ford Focus напротив дома № 115А по проспекту имени Жукова наехала на 73-летнего мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Судя по кадрам видео с уличных камер наблюдения, мужчина спокойно переходил дорогу, как на него неожиданно наехала иномарка. От удара пожилого волгоградца буквально перевернуло в воздухе. Сумка, которую держал в руках пострадавший, отлетела на несколько метров в притормозившую маршрутку.

На помощь пенсионеру бросились водители маршрутки и иномарки, а также случайные прохожие. При этом стоявшие чуть вдалеке на остановке люди продолжали ждать свой транспорт, как ни в чем не бывало.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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