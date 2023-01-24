В областной библиотеке имени Горького в Центральном районе Волгограда открылась выставка «Солдатский подвиг сталинградской милиции», приуроченная к 80-летию Сталинградской битвы. Первым посетителям — кадетам специализированных профильных полицейских классов — рассказали о подвиге участкового Григория Колесникова, погибшего в первый день сражения.

— В период Сталинградской битвы сотрудники органов правопорядка показали примеры мужества и верности присяге не только при исполнении своих прямых служебных обязанностей, но и в непосредственных боевых столкновениях с врагом. И часто они были первыми, кто вставал на пути гитлеровских войск, как это случилось в первый день Сталинградской битвы — 17 июля 1942 года, — рассказал ИА «Высота 102» директор музея ГУ МВД России по Волгоградской области Валентин Ростовский. — В тот день, неся службу в хуторе Горбатовском Серафимовичского района участковый уполномоченный милиционер Григорий Колесников, проведя бессонную ночь в разведке у переднего края наступающей армии неприятеля, рано утром доложил по телефону руководству о сложившейся обстановке и принял самое активное участие в эвакуации населения и материальных ценностей хутора.





По словам Ростовского, спустя время в хутор зашли немецкие части. Участковый попытался задержать врага и открыл огонь по движущейся колонне мотоциклистов. В неравном бою милиционер погиб, сраженный пулеметной очередью. Его подвиг навсегда остался в истории.

Также кадеты узнали о проведенном в разрушенном Сталинграде футбольном матче, о службе собак-подрывников, милиционерах и сотрудниках пожарной охраны, вкладе 10-й Дивизии НКВД в победу под Сталинградом.

— В ходе сражения за Сталинград начальствующий и рядовой состав милиции, рискуя собой, обеспечивал жизнеспособность города по законам военного времени, — добавил Валентин Ростовский. — А когда немецко-фашистские захватчики вступили в пределы сталинградской земли, милиционеры встали на ее защиту.





На выставке представлены уникальные экспонаты, в том числе образцы оружия, награды, фотодокументы, свидетельствующие о подвиге сталинградской милиции в годы Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Организатором экспозиции выступил областной главк МВД.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области