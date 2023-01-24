В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачника

Расследования 24.01.2023 11:14
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24.01.2023 11:14
Дачник в суде добился привлечения к ответственности соседей, из-за которых он потерял сон. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, мужчина, проживающий в СНТ «Вишневый сад» в Волжском, обратился в суд с требованием компенсации морального вреда с соседей по даче, которые по ночам вели себя слишком шумно.
Дачник утверждал, что жилец из соседнего дома, Рамиль с 2015 года третирует его громкой музыкой по ночам. Кроме того, со слов истца, ответчик сдаёт жилой дом в краткосрочную аренду. Арендаторы, в свою очередь, также на полную включают музыку, из-за чего мужчина постоянно не высыпается и не может отдохнуть.
В судебном заседании было установлено, что постановлениями территориальной административной комиссии городского округа-город Волжский Волгоградской области ответчики привлекались к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.9 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях. Из указанных постановлений следует, что Рамиль и Антон нарушали тишину на территории СНТ в ночное время суток.
Суд посчитал, что данное обстоятельство отразилось на здоровье и эмоциональном состоянии дачника.
Решением Волжского городского суда с шумных соседей в пользу члена СНТ взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей с каждого.
Ответчики обжаловали решение суда, ссылаясь на отсутствие доказательств нарушения тишины и покоя. Однако Волгоградский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции. Решение Волжского городского суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения.
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