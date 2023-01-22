В Волгограде 2 февраля у музея-панорамы откроют бюст Сталина

В Волгограде в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве установят бюст Иосифа Сталина. Рядом с Верховным главнокомандующим разместят бюсты маршалов СССР — Георгия Жукова и Александра Василевского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на программу празднования, торжественное открытие состоится 2 февраля в 14.00 на территории музея-панорамы «Сталинградская битва».

Где и как отметить юбилей победы под Сталинградом — читайте в отдельном материале ИА «Высота 102». Также напомним, что 2 февраля одновременно с артиллерийским салютом на нижней террасе набережной имени 62-й Армии, который запланирован на 21.00, во всех районах города-героя пройдут фейерверки. Ранее журналисты информагентства сообщали, где их можно увидеть.

Фото: архив ИА «Высота 102»