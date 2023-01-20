В Волгограде 2 февраля по случаю празднования 80-летия Сталинградской Победы фейерверки запустят одновременно – в 21.00 – во всех восьми районах. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 20 января в администрации Волгоградской области.

Так, в Центральном районе Волгограда фейерверк ожидается 2 февраля на Мамаевом кургане, а также у музея-панорамы «Сталинградская битва» и на нижней террасе центральной набережной.

В Красноармейском районе в то же время – в 21.00 – праздничный фейерверк местные жители смогут наблюдать на Бульваре Энгельса.

Жителей Кировского района в указанное время ждут в Сквер Доблести и Славы, а в Советском районе местом для запуска фейерверка выбрали Площадь перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда».

В Ворошиловском районе Волгограда в этом году фейерверк запустят на площади Советской, в Дзержинском – в парке Героев-летчиков, а в Краснооктябрьском – перед театром «Царицынская опера».

Жителям Тракторозаводского района к 21.00 необходимо приходить на площадь Дзержинского.