В Волжском взыскали компенсацию с пристава, оставившего пенсионерку выживать на 5 тыс рублей









Волжский городской суд в Волгоградской области по иску прокуратуры взыскал с судебного пристава в пользу пенсионерки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой на пристава обратилась 61-летняя женщина. В ходе проверки было установлено, что она является должником, в отношении женщины возбуждено несколько исполнительных производств. Из-за удержания средств, пенсионерка была вынуждена жить на доход, который был значительно меньше прожиточного минимума.

При этом, как выяснили прокуроры, женщина обращалась в службу судебных приставов с заявлением о сохранении прожиточного минимума при обращении взыскания на ее доходы, что предусмотрено законодательством.

- Несмотря на вынесение приставом-исполнителем постановления об удовлетворении обращения пенсионерки, фактически постановление о сохранении ей прожиточного минимума в территориальный орган Пенсионного фонда РФ своевременно не направлено. В результате в течение двух месяцев из пенсии женщины производились максимальные удержания, оставшийся доход не превышал 5 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Право на сохранение прожиточного минимума при обращении взыскания на пенсию волжанки было восстановлено. Прокурором Волжского в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с судебного пристава-исполнителя, допустившего волокиту, компенсации морального вреда.



