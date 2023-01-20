В Волжском взыскали компенсацию с пристава, оставившего пенсионерку выживать на 5 тыс рублей

Расследования 20.01.2023 14:59
0
20.01.2023 14:59
Волжский городской суд в Волгоградской области по иску прокуратуры взыскал с судебного пристава в пользу пенсионерки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой на пристава обратилась 61-летняя женщина. В ходе проверки было установлено, что она является должником, в отношении женщины возбуждено несколько исполнительных производств. Из-за удержания средств, пенсионерка была вынуждена жить на доход, который был значительно меньше прожиточного минимума.
При этом, как выяснили прокуроры, женщина обращалась в службу судебных приставов с заявлением о сохранении прожиточного минимума при обращении взыскания на ее доходы, что предусмотрено законодательством.
- Несмотря на вынесение приставом-исполнителем постановления об удовлетворении обращения пенсионерки, фактически постановление о сохранении ей прожиточного минимума в территориальный орган Пенсионного фонда РФ своевременно не направлено. В результате в течение двух месяцев из пенсии женщины производились максимальные удержания, оставшийся доход не превышал 5 тысяч рублей, - рассказала Черединина.
Право на сохранение прожиточного минимума при обращении взыскания на пенсию волжанки было восстановлено. Прокурором Волжского в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с судебного пристава-исполнителя, допустившего волокиту, компенсации морального вреда.
В Волгограде арестован водитель КАМАЗа, снесшего маршрутку с людьми20.01.2023 16:20
Расследования 20.01.2023 16:20
Задержанный за взятки замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев попросился домой20.01.2023 16:04
Расследования 20.01.2023 16:04
В Волгограде за взятку в 4 млн задержан замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев20.01.2023 12:31
Расследования 20.01.2023 12:31
В СУ СКР по Волгоградской области расследовали дело о матери-садистке20.01.2023 11:29
Расследования 20.01.2023 11:29
Жильцам дома на севере Волгограда «накинули» за тепло лишние 300 тысяч в платежках19.01.2023 20:04
Расследования 19.01.2023 20:04
«Вы что, их уже потратили?»: следователи и военные не могут найти зарплату мобилизованного волгоградца19.01.2023 18:39
Расследования 19.01.2023 18:39
В Волгограде осудят мать выпавшей из окна 1,5-годовалой девочки19.01.2023 17:15
Расследования 19.01.2023 17:15
«Обездвижил и поджег»: 29-летнему волгоградцу грозит пожизненное за зверское убийство кредитора19.01.2023 16:32
Расследования 19.01.2023 16:32
Шок-контент: опубликовано видео жестокой расправы подростков над собакой в Михайловке19.01.2023 16:19
Расследования 19.01.2023 16:19
Межрегиональная группировка организаторов азартных игр пошла под суд в Волгограде19.01.2023 14:24
Расследования 19.01.2023 14:24
Уличенные в картеле фирмы снова выиграли миллиардные тендеры в Волгограде на поставку дорожных камер19.01.2023 13:59
Расследования 19.01.2023 13:59
Содрали шкуру и начали жарить: студент и школьник задержаны под Волгоградом за зверство с собакой19.01.2023 12:55
Расследования 19.01.2023 12:55
Момент смертельного столкновения маршрутки и КАМАЗа в Волгограде попал на видео19.01.2023 10:18
Расследования 19.01.2023 10:18
Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с маршруткой в Волгограде19.01.2023 09:07
Расследования 19.01.2023 09:07
В Волгограде возбудили уголовное дело о гибели ребенка и женщин в ДТП с маршруткой18.01.2023 16:58
Расследования 18.01.2023 16:58