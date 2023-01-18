Общество 18.01.2023 12:59
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18.01.2023 12:59
Спустя неделю после столкновения междугороднего автобуса с фурой в Волгоградской области в больницах Волгограда остаются трое из девяти пострадавших в этой аварии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения региона.
Лечение они продолжают в 25-ой больнице, куда их перевели из Михайловской ЦРБ.
- Это мужчина 1981 года рождения, состояние тяжелое, находится в травматологическом отделении. Женщина в состоянии средней степени тяжести в хирургическом отделении. И еще одна женщина, состояние крайне тяжелое, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, - уточнили в облздраве.
Остальные пострадавшие выписаны на амбулаторное лечение в связи с отказом от госпитализации.
Напомним, рейсовый автобус, в котором находилось 14 человек, включая двух водителей, направлялся из Москвы в Махачкалу. В ночь с 11 на 12 января в Волгоградской области на 762-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» автобус столкнулся с грузовиком Iveco, который выехал ему навстречу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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