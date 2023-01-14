В Волгограде жильцы пятиэтажки уже три недели воюют с УК за тепло

Общество 14.01.2023 18:10
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14.01.2023 18:10
Жители пятиэтажного дома №112 по улице Ангарской в Волгограде уже три недели живут в квартирах с чуть теплыми батареями. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома, проблемы с отоплением обострились в их пятиэтажке с 23 декабря, хотя с самого начала отопительного сезона топили еле-еле.
- В квартирах можно находиться только в теплой верхней одежде. Спать только в одежде и пуховых носках. Температура в комнатах опускалась до 12,5 градусов, сейчас у нас 13,8 градусов, - рассказывают жильцы.
По их словам, они неоднократно жаловались в УК «Комфортный дом» по поводу отопления, писали заявления с требованием устранить проблемы. Жильцы дома утверждают, что коммунальные квитанции оплачивают регулярно и в полном объеме, но услугу не получают.
С наступлением сильных морозов находиться в жилье стало совсем невыносимо.
- Просим, помогите нам. В нашей управляющей компании проблему не решают, ничего не делают. Нам говорят, что надо менять батареи, но эта проблема не в одной квартире, а во всем доме. Причем тут батареи? Непонятно, - недоумевают люди.
Перед новогодними праздниками жильцы обратились за защитой своих прав в прокуратуру, но пока ответа им не поступало.
Согласно открытым данным, пятиэтажный дом 1971 года постройки УК «Комфортный дом» обслуживает с 1 мая 2019 года.
«Высота 102» готова опубликовать комментарий УК, если он поступит в редакцию.
Фото: жителей дома
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