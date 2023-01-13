







Аппарат Волгоградской облдумы закупит партию кондитерских изделий для обеспечения государственных нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, депутаты намерены приобрести несколько десятков коробок со сладостями – зефир в форме грибов в глазури, наборы из шоколада и конфет, конфеты глазированные с орехом, конфеты с цукатами и т.д.





Согласно технической документации, шоколад и конфеты должны быть упакованы в коробки, в том числе и в двухуровневые, с изображением элементов архитектуры Волгограда, батальных сцен Сталинградской битвы и портретов героев войны, а также скульптуры «Родина-мать зовет».





На закупку сладостей в патриотической упаковке из бюджета региона выделен почти 1 миллион рублей. Самыми дорогими из приобретаемых кондитерских изделий стали наборы из конфет и шоколада стоимостью более 8 тысячи рублей за каждый.



