Происшествия

Под Волгоградом участок трассы Р-22 расчистили от последствий страшного ДТП

Происшествия 12.01.2023 13:20
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12.01.2023 13:20



Движение на участке трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области, где в ночь с 11 на 12 января произошло ДТП с участием фуры и автобуса, возобновлено в полном объеме.
- С 12:30 мск движение на участке осуществляется в штатном режиме, - сообщила пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова. - Следствие завершило работу, дорожные службы расчистили проезжую часть.
Напомним, что на 762-м километре ФАД Р-22 «Каспий» 30-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Iveco, двигаясь в сторону Москвы, совершил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной Volvo. После удара Iveco выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным рейсовым автобусом Volvo, следовавшим по маршруту «Москва - Махачкала». В результате ДТП в Михайловскую ЦРБ доставлены девять человек, включая четырехлетнюю девочку. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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