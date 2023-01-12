Жительница дома № 109а по улице Кирова в Кировском районе Волгограда Антонина Извалова буквально замерзает в своей квартире. По словам 80-летней пенсионерки, из-за проблем с отоплением ей приходится закрываться в комнате и включать обогреватель, который наматывает дорогостоящие киловатты. Бабушка уточняет, что проблемы кроются в насосе, который меняли Концессии несколько лет тому назад.

— Проблемы с отоплением у нас в доме начались еще четыре года назад. Концессии что-то там нахимичили, вроде как меняли насос, и с тех пор каждая зима для нас — это испытание на прочность, — рассказывает Антонина Алексеевна. — Слесаря вызывали, он что-то делал, вроде как приходило все в норму, но затем опять в квартире становилось прохладно. В этом году морозы крепкие ударили — теперь в другую комнату не выйти, да и на кухню не пройти, очень холодно. Нагревается только одна половина батареи и то еле-еле. Мы привыкли в Советском Союзе терпеть, но всему есть предел!

Пенсионерка рассказала, что сегодня утром из УК «Новый дом» к ним приходили специалисты, которые провели замеры температуры.

— В комнатах всего +16 градусов. Это куда годится? — задается вопросом ветеран труда. — Сказали, что проблема не у них, а в Концессиях. А тепла как не было, так и нет.

В управляющей организации в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что знают о проблеме еще со вчерашнего дня.

— Накануне в адрес УК поступали заявки от жителей дома о низких параметрах тепла в квартирах. Вчера были проведены замеры у жильцов, которые показали +17 градусов, что не соответствует нормативным параметрам воздуха в жилых помещениях, — отметила заместитель директора по техническим вопросам УК «Новый дом» Ольга Журбина.

Специалист пояснила, что нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна составлять от +18 до +22 градусов.

— Также нами были произведены замеры на вводе в дом, которые также не соответствовали температурному графику подачи теплоносителя от котельных. После чего в адрес «Концессий теплоснабжения» нами была направлена телефонограмма с показаниями теплоносителя, заходящего в дом № 109а по улице Кирова, с просьбой провести наладочные работы и сообщить о результатах. По закону отладка производится в течение суток, — прокомментировала представитель УК. — Однако с сегодняшнего дня нам также поступают звонки от жителей данного дома о том, что ситуация не изменилась и в квартирах некомфортно. В связи с этим мы повторно направили телефонограмму в адрес ресурсоснабжающей организации с указанием новых параметров теплоносителя, которые также не соответствуют температурному графику, с просьбой сегодня направить представителя ООО «Концессии теплоснабжения» для совместного замера. Представитель Концессий не явился. Нами составлен акт за подписью жителей о несоответствии параметров теплоносителя, приходящего на данный дом.

В управляющей компании добавили, что устно они сообщили в администрацию Кировского района Волгограда о жалобах от жителей дома № 109а по поводу низкой температуры в квартирах.

В компании-концессионере в свою очередь пояснили, что в дом № 109а по улице Кирова будет направлен сотрудник.

— По указанному адресу в ближайшее время будет направлен специалист по наладке тепловых сетей «Концессий теплоснабжения», который проведет необходимые замеры температуры теплоносителя и мероприятия по оптимизации подачи тепла к дому, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Тем временем, как утверждает Антонина Извалова, чтобы согреться, ей приходится плотнее закрывать дверь в комнату и включать обогреватель на полную мощность. По информации Волгоградского гидрометцентра, в городе сегодняшней ночью ожидается до -24 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещере