Общество

«Мы привыкли в СССР терпеть»: в Волгограде ветеран труда замерзает с полутеплыми батареями

Общество 12.01.2023 08:14
0
12.01.2023 08:14


Жительница дома № 109а по улице Кирова в Кировском районе Волгограда Антонина Извалова буквально замерзает в своей квартире. По словам 80-летней пенсионерки, из-за проблем с отоплением ей приходится закрываться в комнате и включать обогреватель, который наматывает дорогостоящие киловатты. Бабушка уточняет, что проблемы кроются в насосе, который меняли Концессии несколько лет тому назад. 

— Проблемы с отоплением у нас в доме начались еще четыре года назад. Концессии что-то там нахимичили, вроде как меняли насос, и с тех пор каждая зима для нас — это испытание на прочность, — рассказывает Антонина Алексеевна. — Слесаря вызывали, он что-то делал, вроде как приходило все в норму, но затем опять в квартире становилось прохладно. В этом году морозы крепкие ударили — теперь в другую комнату не выйти, да и на кухню не пройти, очень холодно. Нагревается только одна половина батареи и то еле-еле. Мы привыкли в Советском Союзе терпеть, но всему есть предел!

Пенсионерка рассказала, что сегодня утром из УК «Новый дом» к ним приходили специалисты, которые провели замеры температуры. 

— В комнатах всего +16 градусов. Это куда годится? — задается вопросом ветеран труда. — Сказали, что проблема не у них, а в Концессиях. А тепла как не было, так и нет. 

В управляющей организации в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что знают о проблеме еще со вчерашнего дня. 

— Накануне в адрес УК поступали заявки от жителей дома о низких параметрах тепла в квартирах. Вчера были проведены замеры у жильцов, которые показали +17 градусов, что не соответствует нормативным параметрам воздуха в жилых помещениях, — отметила заместитель директора по техническим вопросам УК «Новый дом» Ольга Журбина. 

Специалист пояснила, что нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна составлять от +18 до +22 градусов. 

— Также нами были произведены замеры на вводе в дом, которые также не соответствовали температурному графику подачи теплоносителя от котельных. После чего в адрес «Концессий теплоснабжения» нами была направлена телефонограмма с показаниями теплоносителя, заходящего в дом № 109а по улице Кирова, с просьбой провести наладочные работы и сообщить о результатах. По закону отладка производится в течение суток, — прокомментировала представитель УК. — Однако с сегодняшнего дня нам также поступают звонки от жителей данного дома о том, что ситуация не изменилась и в квартирах некомфортно. В связи с этим мы повторно направили телефонограмму в адрес ресурсоснабжающей организации с указанием новых параметров теплоносителя, которые также не соответствуют температурному графику, с просьбой сегодня направить представителя ООО «Концессии теплоснабжения» для совместного замера. Представитель Концессий не явился. Нами составлен акт за подписью жителей о несоответствии параметров теплоносителя, приходящего на данный дом. 

В управляющей компании добавили, что устно они сообщили в администрацию Кировского района Волгограда о жалобах от жителей дома № 109а по поводу низкой температуры в квартирах.

В компании-концессионере в свою очередь пояснили, что в дом № 109а по улице Кирова будет направлен сотрудник. 

— По указанному адресу в ближайшее время будет направлен специалист по наладке тепловых сетей «Концессий теплоснабжения», который проведет необходимые замеры температуры теплоносителя и мероприятия по оптимизации подачи тепла к дому, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. 

Тем временем, как утверждает Антонина Извалова, чтобы согреться, ей приходится плотнее закрывать дверь в комнату и включать обогреватель на полную мощность. По информации Волгоградского гидрометцентра, в городе сегодняшней ночью ожидается до -24 °С.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещере

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.01.2023 12:10
Общество 12.01.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2023 10:00
Общество 12.01.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 21:15
Общество 11.01.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 19:09
Общество 11.01.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 18:49
Общество 11.01.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 18:23
Общество 11.01.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 17:24
Общество 11.01.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 16:30
Общество 11.01.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 14:14
Общество 11.01.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 13:43
Общество 11.01.2023 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.01.2023 13:21
Общество 11.01.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 11:16
Общество 11.01.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 10:37
Общество 11.01.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 09:22
Общество 11.01.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2023 09:20
Общество 11.01.2023 09:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:10
В Волгограде УК изобрела новую услугу – горячий потолокСмотреть фотографии
12:05
Саратовца спустя 20 лет судят за изнасилование волгоградской школьницыСмотреть фотографии
11:40
Материалы по ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом могут передать в СКСмотреть фотографии
11:25
Облкомприроды в Волгограде вернули в бюджет потраченные нецелевым образом 12,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:58
На трассе в Волгоградской области устраняют последствия жесткого ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Пострадавшие – из Москвы, Чечни и Дагестана: все подробности о ДТП с рейсовым автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Александр Воцко покидает пост гендиректора «Волгоградоблэлектро»Смотреть фотографии
09:44
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
МВД опубликовало фото и видео с места ДТП под Волгоградом с участием рейсового автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
На трассе Волгоград-Москва 12 января в тройном ДТП пострадали 9 человекСмотреть фотографии
08:14
«Мы привыкли в СССР терпеть»: в Волгограде ветеран труда замерзает с полутеплыми батареямиСмотреть фотографии
08:05
Дизтопливо в Волгоградской области в 2023 году подорожало на 39 копеекСмотреть фотографии
21:15
Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сдают в аренду на 15 летСмотреть фотографии
20:52
«Он уже в пути»: глава района примчался в обезвоженный хутор Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:16
Замах на вторую 10-летку? В Волгограде заговорили о новом сроке губернаторства Бочарова (а то и двух)Смотреть фотографии
19:32
Ультраполярное вторжение: волгоградские синоптики сообщили, когда отступят лютые морозыСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде за 101 миллион рублей отремонтируют построенную в 1938 году школуСмотреть фотографии
19:08
«Открытие Авто»: больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего – LadaСмотреть фотографии
18:49
Концессии: авария в центре Волгограда устраненаСмотреть фотографии
18:23
Сотрудники СК обошли замерзающих в 20-градусный мороз волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
17:24
Мэрия Волгограда сообщила, когда появится тепло в замерзающих домахСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» в Ессентуках сыграет с «Ахматом» и «Динамо»Смотреть фотографии
16:41
Волгоградцы провели праздники домаСмотреть фотографии
16:30
«У меня умерли двое водителей»: чиновники оставили перевозчика из Волгоградской области без работыСмотреть фотографии
15:39
Ребенок в больнице, население вакцинируют: в Волгограде впервые за три года ребенок заразился корьюСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде 23-летнюю девушку осудили за убийство на почве ревностиСмотреть фотографии
14:47
«Вину не признала»: под Волгоградом садистку осудили на 4 года за насилие над падчерицейСмотреть фотографии
14:14
Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысячСмотреть фотографии
13:21
«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожанСмотреть фотографии
13:02
Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТПСмотреть фотографии
 