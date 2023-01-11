В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещере





В настоящую ледяную пещеру превратился подъезд дома №187 по ул. Лазоревой в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Екатерина, в ночь на 8 января в подвале бывшего общежития произошел порыв на трубопроводе с горячей водой.

– Кипяток залил подвал, в результате подъезд наполнился паром. А сегодня мы проснулись как в кино «Ледниковый период» – подъезд превратился в ледяную пещеру, – горько шутит волгоградка.

По словам женщины, без отопления остались квартиры целого стояка пятиэтажного здания. Причем в квартире №28, где также в настоящее время нет тепла, проживает мама одиночка с четырьмя малолетними детьми, двое из которых – груднички.





Жители замерзающих квартир утверждают, что управляющая компания «Жемчужина» до сих пор не предприняла никаких мер по ликвидации порыва трубы и затопления подвала.

Волгоградцы уже пожаловались на бездействие коммунальщиков в администрацию города в социальных сетях. Полученный ответ их поразил.

– По оперативной информации УК «Жемчужина» отопление в многоквартирном доме №187 по ул. Лазоревой имеется, управляющей компанией будет проведено дополнительное обследование температурного режима в жилых помещениях, – говорится в сообщении администрации города.





Между тем, как рассказали жильцы дома, порывы сетей в бывшем общежитии происходят уже не первый раз. При этом в подъезде даже нет стекол на окнах – люди закрывают проемы подручным материалом.

Корреспондент ИА «Высота 102» попытался дозвониться до аварийной службы УК «Жемчужина», однако связаться с коммунальщиками пока не удалось. На протяжении длительного времени автоответчик транслировал, что "в настоящее время все операторы заняты".