Общество

В Волгограде отложили подписание контракта по благоустройству Сурского сквера

Общество 10.01.2023 12:38
0
10.01.2023 12:38


В Волгограде сорвалось подписание контракта с победителем конкурса по отбору подрядной организации для благоустройства Сурского сквера. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне в УФАС России по Волгоградской области поступила жалоба от одного из участников аукциона. Предприниматель из Калачевского района категорически не согласен с отказом ему конкурсной комиссией. 

Антимонопольный орган зарегистрировал жалобу ИП Шамаева М.М. 9 января, а состоится ее рассмотрение в предстоящий  четверг, 12-го числа. Согласно информации из открытых источников, бизнесмен просит УФАС отменить итоги конкурса, ссылаясь на допущенные нарушения. В частности, заявляет предприниматель, комиссия признала его заявку не отвечающей требованиям, поскольку он якобы не предоставил необходимые документы, подтверждающие опыт работы, и ряд других. Мужчина настаивает, что передал комиссии исчерпывающую информацию, а за уточнениями к нему в процессе торгов никто не обращался. 

Напомним, об определении генерального подрядчика по итогам аукциона администрация Волгограда объявила 29 декабря минувшего года. Победителем электронного аукциона стало ООО «Волгаинвестстрой». Фирма согласилась выполнить весь объем работ за 57,2 миллиона рублей - на 16,6 миллиона меньше начальной стоимости, заявленной заказчиком МБУ «Волгоградзеленхоз» (73 839 249 рублей). 

Согласно сайту госзакупок, подписание контракта с победителем торгов было автоматически приостановлено 9 января после поступившей жалобы. При этом напомним, что Сурский сквер в Центральном районе Волгограда должен кардинально преобразиться уже к 1 октября 2023 года. За 57 миллионов рублей компании, с которой в конечном итоге «Волгоградзеленхоз» заключит контракт, предстоит замостить пешеходные дорожки, смонтировать новое освещение, а также установить видеонаблюдение в сквере. Также генподрядчику необходимо будет установить скамейки и урны, расстелить газоны и высадить новые деревья и кусты. 

Как будет выглядеть в конечном итоге Сурский сквер и какая скульптурная композиция станет его доминантой, редакция ИА «Высота 102» сообщала ранее.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2023 13:27
Общество 10.01.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 13:25
Общество 10.01.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 11:06
Общество 10.01.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 10:33
Общество 10.01.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 09:55
Общество 10.01.2023 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 09:31
Общество 10.01.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2023 07:57
Общество 10.01.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 20:05
Общество 09.01.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 16:36
Общество 09.01.2023 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.01.2023 14:22
Общество 09.01.2023 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 12:23
Общество 09.01.2023 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:57
Общество 09.01.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 11:31
Общество 09.01.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 10:36
Общество 09.01.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2023 09:30
Общество 09.01.2023 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
СК проверит реабилитационный центр под Волгоградом после отравления подростков антисептикомСмотреть фотографии
15:27
За вратарей волгоградского «Ротора» возьмется Андрей НикитинСмотреть фотографии
14:27
Wink, «Ёлки» и «Оливье»: итоги новогодних просмотровСмотреть фотографии
14:24
СК: забившему годовалую дочь волгоградцу предъявлено окончательное обвинениеСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области мужчина насмерть замерз на улицеСмотреть фотографии
13:25
Снегоуборщики нахулиганили на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде угнали оставленную прогреваться иномаркуСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде отложили подписание контракта по благоустройству Сурского сквераСмотреть фотографии
11:54
Подростка осудят за аферу со щенком померанского шпица под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
«Дверь была плотно закрыта»: в Волгоградской области сын нашел тело отца в собственном домеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил двух детей в ДТПСмотреть фотографии
11:06
«Исчез после ссоры»: оренбуржец пропал в Волгограде при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
10:56
Директору турбазы под Волгоградом грозит 6 лет колонии за утонувшего ребенкаСмотреть фотографии
10:33
«Решили самую запутанную задачу»: дольщикам ЖК «Парк Европейский» передали ключи от квартир в последней высоткеСмотреть фотографии
10:18
Микроавтобус насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Вечеринка пошла не по плану: в Волгоград из Быково доставили четверых трудных подростков с отравлениемСмотреть фотографии
09:54
Волгоградец проломил череп при падении с третьего этажаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде 39-летнего мужчину снесла электричкаСмотреть фотографии
09:31
Атаки условных диверсантов отразили военнослужащие в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
У каждого своя правда: волгоградцев просят рассудить ДТП с мотоциклистомСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом соседи спасли чужой дом от огняСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде и области пропадет телерадиосигнал с 16 по 23 январяСмотреть фотографии
20:35
Машина провалилась под лед на переправе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом мать-кукушку отправили в колонию за долги перед детьмиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские медики получат от 4,5 до 18,5 тысячи рублей от правительства РФСмотреть фотографии
19:06
«Добровольно влился в оркестр»: осужденный в Волгограде за смерть риелтора Арсен Мелконян ранен на УкраинеСмотреть фотографии
17:06
СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:36
«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативеСмотреть фотографии
16:34
Производителя сэндвич-панелей в Волжском обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
15:53
Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницуСмотреть фотографии
 