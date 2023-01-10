В Волгограде отложили подписание контракта по благоустройству Сурского сквера

В Волгограде сорвалось подписание контракта с победителем конкурса по отбору подрядной организации для благоустройства Сурского сквера. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне в УФАС России по Волгоградской области поступила жалоба от одного из участников аукциона. Предприниматель из Калачевского района категорически не согласен с отказом ему конкурсной комиссией.

Антимонопольный орган зарегистрировал жалобу ИП Шамаева М.М. 9 января, а состоится ее рассмотрение в предстоящий четверг, 12-го числа. Согласно информации из открытых источников, бизнесмен просит УФАС отменить итоги конкурса, ссылаясь на допущенные нарушения. В частности, заявляет предприниматель, комиссия признала его заявку не отвечающей требованиям, поскольку он якобы не предоставил необходимые документы, подтверждающие опыт работы, и ряд других. Мужчина настаивает, что передал комиссии исчерпывающую информацию, а за уточнениями к нему в процессе торгов никто не обращался.

Напомним, об определении генерального подрядчика по итогам аукциона администрация Волгограда объявила 29 декабря минувшего года. Победителем электронного аукциона стало ООО «Волгаинвестстрой». Фирма согласилась выполнить весь объем работ за 57,2 миллиона рублей - на 16,6 миллиона меньше начальной стоимости, заявленной заказчиком МБУ «Волгоградзеленхоз» (73 839 249 рублей).

Согласно сайту госзакупок, подписание контракта с победителем торгов было автоматически приостановлено 9 января после поступившей жалобы. При этом напомним, что Сурский сквер в Центральном районе Волгограда должен кардинально преобразиться уже к 1 октября 2023 года. За 57 миллионов рублей компании, с которой в конечном итоге «Волгоградзеленхоз» заключит контракт, предстоит замостить пешеходные дорожки, смонтировать новое освещение, а также установить видеонаблюдение в сквере. Также генподрядчику необходимо будет установить скамейки и урны, расстелить газоны и высадить новые деревья и кусты.

Как будет выглядеть в конечном итоге Сурский сквер и какая скульптурная композиция станет его доминантой, редакция ИА «Высота 102» сообщала ранее.