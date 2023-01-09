54-летняя волгоградка второй раз попыталась убить 42-летнего мужа









В Волгограде 54-летняя женщина в приступе ревности ранила ножом 42-летнего супруга. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, преступление произошло 8 января. Супружеская пара распивала спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт из-за приревновавшей женщины. Волгоградка в качестве решающего аргумента решила использовать нож и нанесла мужу несколько ударов в грудь.





Как выяснилось, 54-летняя волгоградка уже была ранее судима за аналогичное преступление. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.



