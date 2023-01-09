Происшествия

В Волгограде в руках у 12-летнего ребенка взорвалась петарда

Происшествия 09.01.2023 09:37
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09.01.2023 09:37


Накануне в Красноармейском районе Волгограда 12-летний ребенок получил травму от взрыва петарды. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел у дома № 34 по улице Героев Малой земли.  

— 8 января в больницу № 15 с травмой пальцев левой кисти обратился 12-летний мальчик, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Травму получил при взрывании петард. 

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петарды. Происшествие случилось 31 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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