В Волгограде в руках у 12-летнего ребенка взорвалась петарда

Накануне в Красноармейском районе Волгограда 12-летний ребенок получил травму от взрыва петарды. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел у дома № 34 по улице Героев Малой земли.
— 8 января в больницу № 15 с травмой пальцев левой кисти обратился 12-летний мальчик, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Травму получил при взрывании петард.
Ранее сообщалось, что 11-летний школьник получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петарды. Происшествие случилось 31 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»