11-летний волгоградец получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петарды

Происшествия 03.01.2023 16:56
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03.01.2023 16:56
11-летний школьник пострадал при использовании пиротехники. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось 31 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда.
Подросток на ул. Привокзальная запускал петарды, но из-за собственной неосторожности и недосмотра родителей получил травмы. Мальчика госпитализировали в волгоградскую больницу №7 с ожогом щеки и переломом челюсти. Как пояснили ИА "Высота 102" в облкомздраве, 2 января была проведена консультация врачей ожогового отделения больницы №25.
Ребенка выписали домой, он продолжает лечение амбулаторно. Состояние мальчика ближе к удовлетворительному.
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