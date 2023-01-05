Происшествия

Паромное сообщение нарушено на Дону под Волгоградом из-за погоды

Происшествия 05.01.2023 22:21
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05.01.2023 22:21



Сегодня, 5 января, из-за погодных условий нарушилось паромное сообщение между станицей Качалинская и станицей Трехостровская в Иловлинском районе Волгоградской области.
- В результате таяния льда на реке Дон катер и паром прижаты льдами к правому берегу реки, в результате нарушено паромное сообщение со стороны станицы Трехостровская, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - Для переправы на левый берег Дона имеется объезд через переправу в районе станица Новогригорьевская.
Ситуацию с паромной переправой обсудили на совещании  межведомственной рабочей группы, в которую вошли сотрудники МЧС, ДСУ № 4 филиал ОГУП «Волгоградавтодор» города Фролово, администрации Иловлинского района и Трехостровского сельского поселения.
Решено с 5 января ввести на территории Трехостровского сельского поселения Иловлинского района режим повышенной готовности в связи с временной приостановкой паромного сообщения между станицами.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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