Паромное сообщение нарушено на Дону под Волгоградом из-за погоды









Сегодня, 5 января, из-за погодных условий нарушилось паромное сообщение между станицей Качалинская и станицей Трехостровская в Иловлинском районе Волгоградской области.

- В результате таяния льда на реке Дон катер и паром прижаты льдами к правому берегу реки, в результате нарушено паромное сообщение со стороны станицы Трехостровская, - сообщили в ГУ МЧС России по региону. - Для переправы на левый берег Дона имеется объезд через переправу в районе станица Новогригорьевская.

Ситуацию с паромной переправой обсудили на совещании межведомственной рабочей группы, в которую вошли сотрудники МЧС, ДСУ № 4 филиал ОГУП «Волгоградавтодор» города Фролово, администрации Иловлинского района и Трехостровского сельского поселения.

Решено с 5 января ввести на территории Трехостровского сельского поселения Иловлинского района режим повышенной готовности в связи с временной приостановкой паромного сообщения между станицами.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



