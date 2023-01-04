А в целом-то и ничего: смотрим, как успели преобразить Волгоград за год

В Волгограде в минувшем 2022 году в районах, несмотря на непростые экономические условия, продолжались работы по благоустройству. Новый облик получили к зиме несколько общественных территорий. Фотограф ИА «Высота 102» проинспектировал обновленные пространства до и после Нового года. Смотрите, как преобразился город в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах.

Набережная Волгограда. Центральный район





Наиболее заметные всем жителям областного центра изменения произошли в этом году, конечно, в его центральной части – а именно на набережной. Открытие амфитеатра жители Волгограда ждали с 2018 года, когда и был заключен контракт на масштабную реконструкцию. Однако из-за эпидемии ковида и перебоев с поставками материалов сооружение на берегу Волги открыли 9 сентября прошлого года в рамках празднования Дня города. Напомним, что оценить благоустройство в тот день пришли на набережную тысячи волгоградцев.





Напомним, что в рамках реконструкции набережной на нижней террасе подрядной компанией был возведен с нуля новый пешеходный мост. Эстакада сегодня соединяет амфитеатр с улицей Чуйкова.





Кто-то, глядя на снимки, возможно, скажет, что обновленному участку набережной критически не хватает деревьев, и будет прав. Однако со временем усилиями «Волгоградзеленхоза» здесь обещают вырастить тенистые аллеи.





Еще один участок вдоль Волги, давно нуждавшийся в благоустройстве, привели в порядок в прошлом году. Речь идет об отрезке набережной около речного порта – между рестораном «Маяк» и пешеходной эстакадой. Здесь силами подрядной компании обновлен дорожный проезд, приведены в порядок склоны и установлены новые фонари. А главное – здесь наконец привели в порядок в лестницы. И, кажется, все гранитные плиты сохранились в целости и сохранности.









Проспект Жукова. Дзержинский район





На протяжении двух лет в западном районе Волгограда реконструировали бульварную зону проспекта Жукова. В минувшем 2022-м году благоустройство было наконец успешно завершилось и старожилы района по достоинству смогли оценить преображение территории. Возможно, уже сегодня не все вспомнят о том, какими разбитыми здесь были пешеходные дорожки, а о том, чтобы присесть и отдохнуть в тени деревьев еще пару лет назад не шло и речи.





К слову сказать, пожалуй, что проспект Жукова – одна из немногих городских территорий, переживших благоустройство с малыми потерями старых деревьев. Оттого этот бульвар остается одним из самых зеленых.

















Улица Титова. Краснооктябрьский район





Отчасти завершилось в минувшем году и благоустройство улицы Титова. Подрядной компанией реконструированы обе стороны бульварной части, а также разделительная полоса в границах от улицы Таращанцев до малого проспекта имени В. И. Ленина. Рабочие уложили на тротуары брусчатку, смонтировали освещение, установили ограждение и систему видеонаблюдения, обустроили поливочный водопровод. Также появились новые лавочки с урнами.









Как сообщил в июле прошлого года губернатор региона Андрей Бочаров, в 2023 году реконструкция улицы Титова продолжится. В ноябре мэрия рапортовала о том, что уже определен и подрядчик. По итогам аукциона продолжит благоустройство бульвара в Краснооктябрьском районе ООО «Гринпарк». Рабочим предстоит привести в порядок четную сторону бульвара в границах многоквартирных домов №№14-32 от улицы им. М. Еременко до улицы Таращанцев, в том числе зеленую зону между проезжими частями. Работы начнутся сразу после наступления благоприятных погодных условий.

Площадь Чекистов. Ворошиловский район





Не столь масштабное, как на набережной или на проспекте Жукова, но от того не менее значимое преображение произошло в Ворошиловском районе Волгограда. Здесь наконец руки местной администрации дошли до площади Чекистов. Как итог – обновленные пешеходные дорожки (все мы помним «вставшие на дыбы» тротуары), новое освещение и скамейки. А главное – как и улица Титова, данная территория стала более доступной для всех горожан. Подняться к памятнику и возложить цветы здесь смогут без посторонней помощи и люди с ограниченными возможностями.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»