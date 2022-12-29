В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»

Происшествия 29.12.2022 19:21
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29.12.2022 19:21
Сегодня, 29 декабря, судебные приставы арестовали автомобили восьми должников на парковке у ТРК «Мармелад» в Волгограде. Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, сумма долга по возбужденным исполнительным производствам составляет 2,7 миллиона рублей.
Автомобили должников изъяты и направлены на ответственное хранение. Приставы привлекают экспертов для оценки арестованного имущества.
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