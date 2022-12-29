Происшествия

Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линии

Происшествия 29.12.2022 17:56
0
29.12.2022 17:56



В Волгоградской области задержали селянина, который подозревается в хищении 1,5 километра проводов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг», пропажу проводов на воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ специалисты компании обнаружили при плановом осмотре законсервированной воздушной линии в окрестностях села Щербатово Камышинского района. Между опорами тсутствовали провода и изоляторы на 13 пролетах. 

После обращения в полицию подозреваемый был задержан по горячим следам. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб превысил 50 тысячи рублей. 

Компания «Россети Юг» напоминает, что ни одно из подобных хищений не остается безнаказанным. Воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.12.2022 12:50
Происшествия 29.12.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 11:08
Происшествия 29.12.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 10:01
Происшествия 29.12.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 09:19
Происшествия 29.12.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 13:59
Происшествия 28.12.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 11:26
Происшествия 28.12.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:58
Происшествия 28.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:39
Происшествия 28.12.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:02
Происшествия 28.12.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 09:23
Происшествия 28.12.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 20:43
Происшествия 27.12.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 14:08
Происшествия 27.12.2022 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 10:31
Происшествия 27.12.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 09:49
Происшествия 27.12.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 08:51
Происшествия 27.12.2022 08:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
14:12
Это впечатляюще! В Сети появилось ускоренное видео съемки надвижки моста ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 годуСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварийСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессииСмотреть фотографии
12:50
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломамиСмотреть фотографии
12:05
В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбараСмотреть фотографии
12:03
Губернатор Бочаров встретился с начальником военного гарнизонаСмотреть фотографии
11:29
Роспотребнадзор предостерег волгоградцев от перееданияСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области дети из Донбасса получают подарки ДетфондаСмотреть фотографии
11:08
Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермераСмотреть фотографии
10:58
Бочаров подписал постановление об увеличении прожиточного минимума для волгоградцевСмотреть фотографии
10:57
«Нет на них управы»: дизтопливо в Волгоградской области подорожало до 57 рублей за литрСмотреть фотографии
10:36
Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 январяСмотреть фотографии
10:15
Как будут работать ТЦ Волгограда на Новый год: графикСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде на оборонном заводе рабочих придавило двухтонной плитой, один погибСмотреть фотографии
09:55
На реконструкции Сурского сквера в Волгограде сэкономят 16 млн рублейСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде заброшенный парк «Дружба» расчистили от свалокСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области 9 человек попали в больницу с отравлением угарным газомСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде 29 декабря вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
08:43
На Гремячинском ГОКе добыли 3 миллиона тонн рудыСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области сгорела вывеска открытого 27 декабря кинотеатраСмотреть фотографии
06:32
Жуткий вой своры собак в квартире девятиэтажки в Волгограде сводит с ума жильцов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:43
«Сваливают не на того»: волгоградская компания «Красота под ногами» требует найти настоящих виновников захламления оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:10
Шумоизоляцию на шоссе Авиаторов в Волгограде починят за 10 млн рублейСмотреть фотографии
 