







В Волгоградской области задержали селянина, который подозревается в хищении 1,5 километра проводов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг», пропажу проводов на воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ специалисты компании обнаружили при плановом осмотре законсервированной воздушной линии в окрестностях села Щербатово Камышинского района. Между опорами тсутствовали провода и изоляторы на 13 пролетах.





После обращения в полицию подозреваемый был задержан по горячим следам. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб превысил 50 тысячи рублей.





Компания «Россети Юг» напоминает, что ни одно из подобных хищений не остается безнаказанным. Воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно.



