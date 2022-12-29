Происшествия 29.12.2022 17:56
0
29.12.2022 17:56
В Волгоградской области задержали селянина, который подозревается в хищении 1,5 километра проводов. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг», пропажу проводов на воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ специалисты компании обнаружили при плановом осмотре законсервированной воздушной линии в окрестностях села Щербатово Камышинского района. Между опорами тсутствовали провода и изоляторы на 13 пролетах.
После обращения в полицию подозреваемый был задержан по горячим следам. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб превысил 50 тысячи рублей.
Компания «Россети Юг» напоминает, что ни одно из подобных хищений не остается безнаказанным. Воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно.
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломами29.12.2022 12:50
Происшествия 29.12.2022 12:50
Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермера29.12.2022 11:08
Происшествия 29.12.2022 11:08
В Волгограде на оборонном заводе рабочих придавило двухтонной плитой, один погиб29.12.2022 10:01
Происшествия 29.12.2022 10:01
В Волгоградской области 9 человек попали в больницу с отравлением угарным газом29.12.2022 09:19
Происшествия 29.12.2022 09:19
«Пришлось срезать»: в Волгоградской области фура при объезде ДТП застряла на ограждении28.12.2022 13:59
Происшествия 28.12.2022 13:59
Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград28.12.2022 11:26
Происшествия 28.12.2022 11:26
Компания молодежи разбилась на машине о столб ЛЭП в Волгограде28.12.2022 10:58
Происшествия 28.12.2022 10:58
Волгоградец украл гараж с помощью манипулятора28.12.2022 10:39
Происшествия 28.12.2022 10:39
Несостоявшееся похищение мусорного бака у девятиэтажки в Волгограде попало на видео28.12.2022 10:02
Происшествия 28.12.2022 10:02
Передвигались на такси. В Волгоградской области задержали двоих мужчин в камуфляже: видео28.12.2022 09:23
Происшествия 28.12.2022 09:23
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видео27.12.2022 20:43
Происшествия 27.12.2022 20:43
В Урюпинске около 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе27.12.2022 14:08
Происшествия 27.12.2022 14:08
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в Волгограде27.12.2022 10:31
Происшествия 27.12.2022 10:31
Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефть27.12.2022 09:49
Происшествия 27.12.2022 09:49
В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйки27.12.2022 08:51
Происшествия 27.12.2022 08:51