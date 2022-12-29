В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварий









Бригады аварийно-восстановительных работ компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» будут работать в новогодние каникулы круглосуточно и без выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в организациях, заранее подготовлен достаточный запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники для оперативного устранения повреждений на сетях.





Также без выходных и перерывов на обед работают операторы многоканального контакт-центра концессий, где можно получить консультацию или подать заявку на устранение аварийных ситуаций.





По вопросам холодного водоснабжения и водоотведения следует обращаться по телефону 99-67-96





По вопросам тепла и горячего водоснабжения – по телефону 99-02-93





Для удобства абонентов в таком же непрерывном режиме будут принимать звонки диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения» в каждом районе Волгограда:

• 59-81-19 — Тракторозаводский район

• 59-81-71 — Краснооктябрьский район

• 59-81-21 — Центральный район

• 59-81-21 — Ворошиловский район

• 59-81-24 — Дзержинский район

• 59-81-22 — Советский и Кировский районы

• 59-81-27 — Красноармейский район





В дни новогодних каникул с 1 по 8 января 2022 года в Центре обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а прием вестись не будет. К режиму штатной работы центр вернется с 9 января.



