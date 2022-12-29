В Волгограде утвердили график работы аварийных служб на случай новогодних аварий

Общество 29.12.2022 13:31
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29.12.2022 13:31
Бригады аварийно-восстановительных работ компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» будут работать в новогодние каникулы круглосуточно и без выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в организациях, заранее подготовлен достаточный запас необходимых материалов, проведена проверка работоспособности спецтехники для оперативного устранения повреждений на сетях.
Также без выходных и перерывов на обед работают операторы многоканального контакт-центра концессий, где можно получить консультацию или подать заявку на устранение аварийных ситуаций.
По вопросам холодного водоснабжения и водоотведения следует обращаться по телефону 99-67-96
По вопросам тепла и горячего водоснабжения – по телефону 99-02-93
Для удобства абонентов в таком же непрерывном режиме будут принимать звонки диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения» в каждом районе Волгограда:
• 59-81-19 — Тракторозаводский район
• 59-81-71 — Краснооктябрьский район
• 59-81-21 — Центральный район
• 59-81-21 — Ворошиловский район
• 59-81-24 — Дзержинский район
• 59-81-22 — Советский и Кировский районы
• 59-81-27 — Красноармейский район
В дни новогодних каникул с 1 по 8 января 2022 года в Центре обслуживания клиентов на ул. Пархоменко, 47а прием вестись не будет. К режиму штатной работы центр вернется с 9 января.
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