Бочаров вручил госнаграды жителям Волгоградской области

В Зале Воинской и Трудовой славы жителям Волгоградской области губернатор вручил государственные награды. Как сообщает ИА «Высота 102», представителей самых разных сфер деятельности удостоили медалями, почетными званиями, знаками, грамотами и благодарностями.

— Сегодня здесь находятся люди, чьи трудовые заслуги признаны на самом высоком уровне, — обратился к присутствующим Андрей Бочаров. — Профессионалы с большой буквы, посвятившие себя делу всей своей жизни: врачи, ученые, работники сферы образования, культуры, руководители организаций и органов управления, представители общественности, ведущих общественно-политических сил Волгоградской области, ветераны правоохранительных структур. Всех вас объединяет главное: преданность Родине, готовность и дальше много и упорно трудиться во благо нашего Отечества.





Уточняется, что в торжественной обстановке также вручены почетные знаки и почетные грамоты губернатора за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, а также за успехи в служебной и трудовой деятельности. Врач, учитель, журналист, ученый, юрист — среди награжденных оказались Игорь Баранов, Людмила Преображенская, Сергей Кузьмин, Ефим Шустерман, Владимир Третьяков и многие другие.





Наградами отметили и представителей регионального заксобрания. Так, руководителю Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирине Соловьевой глава региона вручил медаль «За заслуги перед Волгоградской областью». Сообщается, медаль присвоена за значительный вклад в социально-экономическое развитие области.

— Я родилась в Волгограде, вся моя жизнь, вся трудовая деятельность связана с нашим замечательным волжским краем. Эта награда имеет для меня большое значение и ко многому обязывает, — отметила в ответном слове парламентарий.