Расследования 24.12.2022 21:08
0
24.12.2022 21:08
Еще около 7 миллионов рублей выделено на продолжение благоустройства Центрального парка в Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, администрация городского поселения ищет подрядчика за обозначенную сумму на проведение этих работ в рамках 4-ого этапа.
В частности, предполагается проложить тротуарные дорожки, реконструировать подпорную стенку причального сооружения, установить скамейки и урны, постелить газон и провести озеленение. Так, в парке должны высадить клен остролистный, рябину дуболистную, боярышник, можжевельник, спирею, барбарис и другие растения высотой от 1,5 до 3 метров. Работы планируется провести с мая по сентябрь следующего, 2023 года.
Таким образом, с учетом выделения еще почти 7 миллионов рублей на продолжение благоустройства Центрального парка Котово общая стоимость этого объекта приблизится к 40 миллионам рублей.
При этом жители неоднократно критиковали благоустройство парка, выполненное в рамках первых трех этапов. Так, в парке не проведен поливочный водопровод, не установлена система видеонаблюдения, а часть тротуарных дорожек разрушились из-за проезда поливальных цистерн. Не могут обнаружить котовчане здесь и деревьев, которые здесь высаживали ранее – они или засохли, или были сломаны той же поливочной техникой.
Кроме того, Центральный парк Котово «прославился» историей исчезновения баскетбольной площадки, которая сначала раскрошилась, а потом испарилась из-за допущенных ошибок в проектировании. При этом никто из ответственных лиц администрации городского поселения не понес ответственности за неэффективное использование бюджетных средств.
Недавно Волгоградское УФАС выявило нарушения закона о контрактной системе, допущенные администрацией городского поселения при размещении документов на сайте госзаказов, касающихся выполнения работ по благоустройству парка в рамках третьего этапа. Это, по мнению антимонопольного органа, не дает возможность отследить прозрачность исполнения контракта. В отношении должностных лиц городского поселения были возбуждены дела о совершении административных правонарушений.
Однако, как выяснилось, деньги нацпроекта на продолжение провалившегося благоустройства парка продолжают исправно поступать, несмотря на обнародованные вопиющие факты.
На фото: так выглядел парк после очередного этапа благоустройства осенью 2019 года
Суд в Волгограде арестовал подозреваемого в убийстве беременной таксиста24.12.2022 18:57
Расследования 24.12.2022 18:57
«Его спасают коллеги»: врачи Иловлинской ЦРБ борются за жизнь пострадавшего из-за взрыва газа хирурга24.12.2022 17:47
Расследования 24.12.2022 17:47
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства беременной волгоградки24.12.2022 16:10
Расследования 24.12.2022 16:10
Опубликованы жуткие кадры разрушенного из-за взрыва газа дома под Волгоградом, где погибла девочка24.12.2022 14:25
Расследования 24.12.2022 14:25
МВД опубликовало видео задержания убийцы беременной волгоградки24.12.2022 13:41
Расследования 24.12.2022 13:41
«Снял золото и выкинул тело»: в Волгограде задержали убийцу пропавшей в октябре 35-летней женщины24.12.2022 13:18
Расследования 24.12.2022 13:18
ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУ23.12.2022 12:22
Расследования 23.12.2022 12:22
Многодетную мать признали виновной в гибели двоих детей на пожаре под Волгоградом23.12.2022 10:09
Расследования 23.12.2022 10:09
Напавшего с ножом на девушку Григоряна отправили в СИЗО в Волжском22.12.2022 11:33
Расследования 22.12.2022 11:33
В Волгоградской области военкома и врачей ВВК просят привлечь к уголовной ответственности22.12.2022 07:37
Расследования 22.12.2022 07:37
В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущерба21.12.2022 21:05
Расследования 21.12.2022 21:05
«Следил за ней около двух лет»: что известно о кровавой расправе кавказца над волжанкой21.12.2022 18:55
Расследования 21.12.2022 18:55
Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство волгоградки21.12.2022 17:36
Расследования 21.12.2022 17:36
Похитителя машины сельской администрации осудили в Волгоградской области21.12.2022 16:14
Расследования 21.12.2022 16:14
МВД опубликовало видео задержания кавказца, изрезавшего девушку под Волгоградом21.12.2022 15:18
Расследования 21.12.2022 15:18