







Еще около 7 миллионов рублей выделено на продолжение благоустройства Центрального парка в Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, администрация городского поселения ищет подрядчика за обозначенную сумму на проведение этих работ в рамках 4-ого этапа.







В частности, предполагается проложить тротуарные дорожки, реконструировать подпорную стенку причального сооружения, установить скамейки и урны, постелить газон и провести озеленение. Так, в парке должны высадить клен остролистный, рябину дуболистную, боярышник, можжевельник, спирею, барбарис и другие растения высотой от 1,5 до 3 метров. Работы планируется провести с мая по сентябрь следующего, 2023 года.





Таким образом, с учетом выделения еще почти 7 миллионов рублей на продолжение благоустройства Центрального парка Котово общая стоимость этого объекта приблизится к 40 миллионам рублей.





При этом жители неоднократно критиковали благоустройство парка, выполненное в рамках первых трех этапов. Так, в парке не проведен поливочный водопровод, не установлена система видеонаблюдения, а часть тротуарных дорожек разрушились из-за проезда поливальных цистерн. Не могут обнаружить котовчане здесь и деревьев, которые здесь высаживали ранее – они или засохли, или были сломаны той же поливочной техникой.





Кроме того, Центральный парк Котово «прославился» историей исчезновения баскетбольной площадки, которая сначала раскрошилась, а потом испарилась из-за допущенных ошибок в проектировании. При этом никто из ответственных лиц администрации городского поселения не понес ответственности за неэффективное использование бюджетных средств.





Недавно Волгоградское УФАС выявило нарушения закона о контрактной системе, допущенные администрацией городского поселения при размещении документов на сайте госзаказов, касающихся выполнения работ по благоустройству парка в рамках третьего этапа. Это, по мнению антимонопольного органа, не дает возможность отследить прозрачность исполнения контракта. В отношении должностных лиц городского поселения были возбуждены дела о совершении административных правонарушений.





Однако, как выяснилось, деньги нацпроекта на продолжение провалившегося благоустройства парка продолжают исправно поступать, несмотря на обнародованные вопиющие факты.





На фото: так выглядел парк после очередного этапа благоустройства осенью 2019 года