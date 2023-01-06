Общество

«И снова учатся жить»: истории четырех собак, чудом спасенных под Волгоградом

Общество 06.01.2023 09:02
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06.01.2023 09:02


В Волгоградской области едва ли не ежедневно волонтеры забирают с улиц бездомных собак. Нередко животные попадают в приюты с чудовищными травмами, нанести которые способен только человек. 

Журналисты «Высоты 102» побывали в приюте «Лисёна», сотрудники которого лишь чудом смогли выходить четырех собак. Как бы это ни прозвучало, но на долю этих животных выпали по-настоящему нечеловеческие страдания.    



Этого щенка нашли на улице с оторванной лапой, прогнозы были неутешительные. 


В приюте ветеринары провели сложную операцию, позволившую сохранить конечность. 


Месячную Ванку волонтеры подобрали в одном из районов Волгограда с практически сгнившими глазами. Спасти собаке зрение не удалось и, похоже, доживать свой век ей придется в приюте. Волонтеры говорят, что таких, как Ванка, в счастливых семьях не жалуют. 


В приюте Ванку как может «опекает» кот Вискарик. 


Леньку и Амура по праву называют «ветеранами» приюта. Несмотря на тяжелую судьбу и страдания, псы теперь спасают человеческие души.  


Леню сбила машина. Водитель скрылся и просто бросил его умирать. Несмотря на это он смог восстановиться. Леня часто принимает участие в «уроках добра» для детей беженцев с Донбасса. Детвора его просто обожает. 


Амур попал в приют уже с инвалидностью. У него была травмирована задняя лапа. Пес перенес несколько операций. 


Теперь он спасает других собак в прямом смысле этого слова. Когда необходима донорская кровь — этот милый здоровяк сразу спешит на помощь. 






Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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