В Волгоградской области едва ли не ежедневно волонтеры забирают с улиц бездомных собак. Нередко животные попадают в приюты с чудовищными травмами, нанести которые способен только человек.

Журналисты «Высоты 102» побывали в приюте «Лисёна», сотрудники которого лишь чудом смогли выходить четырех собак. Как бы это ни прозвучало, но на долю этих животных выпали по-настоящему нечеловеческие страдания.









Этого щенка нашли на улице с оторванной лапой, прогнозы были неутешительные.





В приюте ветеринары провели сложную операцию, позволившую сохранить конечность.





Месячную Ванку волонтеры подобрали в одном из районов Волгограда с практически сгнившими глазами. Спасти собаке зрение не удалось и, похоже, доживать свой век ей придется в приюте. Волонтеры говорят, что таких, как Ванка, в счастливых семьях не жалуют.





В приюте Ванку как может «опекает» кот Вискарик.





Леньку и Амура по праву называют «ветеранами» приюта. Несмотря на тяжелую судьбу и страдания, псы теперь спасают человеческие души.





Леню сбила машина. Водитель скрылся и просто бросил его умирать. Несмотря на это он смог восстановиться. Леня часто принимает участие в «уроках добра» для детей беженцев с Донбасса. Детвора его просто обожает.





Амур попал в приют уже с инвалидностью. У него была травмирована задняя лапа. Пес перенес несколько операций.





Теперь он спасает других собак в прямом смысле этого слова. Когда необходима донорская кровь — этот милый здоровяк сразу спешит на помощь.





















Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

