Учитель из Волгограда накопила 2 миллиона и отдала их мошенникам





Солидной суммы сбережений в одночасье лишилась 75-летняя педагог из Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили в УМВД Волгограда, пожилая женщина поверила человеку, который по телефону представился ей сотрудником правоохранительных органов. Он заявил женщине, что ее сбережения в опасности, поэтому деньги необходимо срочно перевести на «безопасный» счет. Учитель сделала так, как он говорил.

Она перевела 2 миллиона 150 тысяч рублей личных сбережений на расчетный счет, который ей продиктовал мошенник. Потом она стала ждать звонка с подтверждением поступления денег, но ей больше не звонили. Тогда учительница поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).



