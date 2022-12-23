Учитель из Волгограда накопила 2 миллиона и отдала их мошенникам

Происшествия 23.12.2022 10:56
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23.12.2022 10:56
Солидной суммы сбережений в одночасье лишилась 75-летняя педагог из Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили в УМВД Волгограда, пожилая женщина поверила человеку, который по телефону представился ей сотрудником правоохранительных органов. Он заявил женщине, что ее сбережения в опасности, поэтому деньги необходимо срочно перевести на «безопасный» счет. Учитель сделала так, как он говорил.
Она перевела 2 миллиона 150 тысяч рублей личных сбережений на расчетный счет, который ей продиктовал мошенник. Потом она стала ждать звонка с подтверждением поступления денег, но ей больше не звонили. Тогда учительница поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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