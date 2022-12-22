Волгоградские автокурьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовке



















К общероссийской забастовке работников сервиса доставки еды присоединились курьеры в Волгограде.

- Автокурьеры Волгограда присоединяются к общероссийской забастовке «Яндекса». Присоединяйтесь неравнодушные к нам. Только вместе мы отстоим свои права. С наступающим Новым годом! - заявили волгоградские курьеры в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канал профсоюза «Курьер».

Ранее профсоюз анонсировал пятидневную забастовку доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге с 20 до 25 декабря. Затем к этой акции стали присоединяться и другие города.

В профсоюзе поясняют, что недовольны «монополизацией отрасли» и снижением зарплат после поглощения «Яндексом» в августе 2022 года сервиса доставки Delivery Club. В частности, работники сервиса доставки еды требуют вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть систему штрафов, уменьшить зону доставки до 2 км для пеших курьеров и ввести практику заключения трудовых договоров.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» в свою очередь говорят, что не получали жалоб от своих курьеров. В компании также заявляют, что у них нет подтверждения того, что недовольные сервисом люди сотрудничают именно с «Яндекс.Едой». Здесь утверждают, что заработки их курьеров за год, наоборот, выросли.

Видео: Профсоюз «Курьер» / t.me



