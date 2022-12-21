В профессиональном футбольном клубе ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью 17-летней спортсменки. Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что молодая девушка умерла от отравления неизвестным веществом.

— 19 декабря, находясь в отпуске в Волгограде, ушла из жизни 17-летняя футболистка молодежного состава ЖФК ЦСКА Виктория Виноградова, — цитирует информагентство официальный Telegram-канал ПФК ЦСКА. — Выражаем свои искренние соболезнования ее родным и близким.

По данным источников Telegram-канала «Мутко против», спортсменка отправилась в отпуск в Волгоград к своей 15-летней подруге. 18 декабря девушки якобы посетили кинотеатр, после чего сходили в кафе, а потом вернулись домой.

— На следующий день девушки долго не вставали и родные подруги решили их разбудить. Тогда дедушка обнаружил футболисток в комнате без сознания, — сообщают авторы телеграм-канала.

Подруга погибшей футболистки, по сведениям облздрава, находится в больнице № 25. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, уточняют в регкомитете здравоохранения.

Фото: «Мутко против» / t.me