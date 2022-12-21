Похитителя машины сельской администрации осудили в Волгоградской области

Расследования 21.12.2022 16:14
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21.12.2022 16:14
Мировой судья в Ольховском районе Волгоградской области признал виновным 24-летнего жителя Котово Дениса Бараниченко в краже автомобиля сельской администрации.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Бараниченко приговорен к 4 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
В суде установлено, что мужчина 14 мая 2022 года ночью похитил автомобиль марки «УАЗ-220694-04», принадлежащий администрации Гусевского сельского поселения. В дальнейшем угонщик разобрал машину на запасные части, которые продал.
Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Ольховскому району Волгоградской области.
Вину мужчина полностью признал.
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