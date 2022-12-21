Расследования

Волгоградское УФСБ добилось сурового приговора пособнику террористов

Расследования 21.12.2022 10:17
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21.12.2022 10:17


Апелляционный военный суд Московской области поставил точку в разбирательствах по уголовному делу в отношении пособника пособника террористов. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина был задержан в Волгоградской области сотрудниками регионального УФСБ России. Суд первой инстанции назначил Джантуеву И.Р. более восьми лет строго режима, однако защита обжаловала приговор. 

В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что мужчина перечислил денежные средства в целях финансирования террористической деятельности стороннику международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, находящемуся в Сирии и принимавшему участие в террористической деятельности, – сообщили 21 декабря информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Суд признал Джантуева И.Р. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых 2 года 6 месяцев с отбыванием в тюрьме.Сторона защиты, не согласившись с указанным приговором, обжаловала его в апелляционном порядке.

Накануне Апелляционный военный суд Московской области по итогам рассмотрения апелляции вынес решение оставить в силе приговор Южного окружного военного суда. Приговор вступил в силу. 

*Организация запрещена в России. 

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