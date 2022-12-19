Общество

Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»

Общество 19.12.2022 20:19
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19.12.2022 20:19



Сегодня, 19 декабря строители железной дороги в поселке Горьковский Волгограда провели работу над ошибками и обезопасили проход над вырытой траншеей, куда укладывают трубы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, теперь над ямой появился небольшой мостик из нескольких досок.
 
Раньше волгоградцам предлагалось преодолевать  препятствие в виде ямы по хлипкой доске. Не все местные жители рискнули попробовать себя в роли эквилибристов, особенно учитывая, что пробираться к своим домам людям приходится в том числе и в кромешной тьме, так как уличное освещение в районе стройки отсутствует.



Напомним, в поселке Горьковский в настоящее время ведутся работы по строительству второго железнодорожного пути. В Советском суде Волгограда тем временем идет процесс по иску транспортной прокуратуры к ОАО «РЖД» с требованием обеспечения транспортной доступности заполотновской части поселка Горьковский, который после окончания строительства дороги может быть отрезан от центра населенного пункта – магазинов, поликлиники, школ, детсадов и остановок общественного транспорта.

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