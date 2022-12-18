Общество

«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушку

Общество 18.12.2022 17:43
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18.12.2022 17:43


Жителей поселка Горьковский Советского района Волгограда строители железной дороги отрезали от тропинки, по которой они раньше ходили в центр населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, улицу Путейскую рабочие перекопали для укладки труб, а о жителях «позаботились» весьма оригинальным способом.

— Они не нашли ничего лучше, как положить хлипкую доску над ямой, — рассказали горожане. — После потепления доска еще и стала скользкой от налипшей на нее глины. Пенсионерам, детям предлагается попробовать себя в роли эквилибристов и пройти над ямой, не потеряв равновесия.

При этом горожане подчеркивают, что строители не огородили опасное место. А, учитывая, что в частном секторе около железной дороги нет освещения, то в западню в темное время суток может легко угодить любой прохожий.

Между тем, как указано на информационном щите, генподрядчиком строительства железной дороги является СМТ №8 филиала АО «РЖДстрой». Ранее транспортная прокуратура выявляла многочисленные нарушения при строительстве пути и привлекала строителей к административной ответственности.

Напомним, в настоящее время в Советском районном суде рассматривается иск транспортной прокуратуры к «РЖД» с требованием обеспечить транспортную доступность заполотновской части поселка Горьковский, которая после окончания строительства дороги может быть отрезанной от населенного пункта и объектов социальной инфраструктуры.

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