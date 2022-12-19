Происшествия

В городе Новоаннинском Волгоградской области загорелся склад с семечками

Происшествия 19.12.2022 18:00
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19.12.2022 18:00



В городе Новоаннинском Волгоградской области вечером 19 декабря загорелся склад с подсолнечником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС России, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. 

По сведениям местных жителей, пожар произошел в переулке Чельцова. 

– Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 17.08, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Сообщалось о возгорании для хранения семян подсолнечника. Пожарно-спасательные подразделения 47 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 17:24. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. 

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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