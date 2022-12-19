

В городе Новоаннинском Волгоградской области вечером 19 декабря загорелся склад с подсолнечником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС России, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

По сведениям местных жителей, пожар произошел в переулке Чельцова.

– Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 17.08, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Сообщалось о возгорании для хранения семян подсолнечника. Пожарно-спасательные подразделения 47 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 17:24.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.



Видео: Новоаннинский сегодня / t.me