В городе Новоаннинском Волгоградской области вечером 19 декабря загорелся склад с подсолнечником. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС России, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
По сведениям местных жителей, пожар произошел в переулке Чельцова.
– Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 17.08, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Сообщалось о возгорании для хранения семян подсолнечника. Пожарно-спасательные подразделения 47 пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 17:24.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Видео: Новоаннинский сегодня / t.me