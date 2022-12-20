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Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн

Телеком 20.12.2022 08:47
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20.12.2022 08:47


Тренд на «удаленку» не сбавляет обороты: порядка 51% респондентов либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность. При этом 41% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. 
Интересно, что география «удаленщиков» достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве – 22%, а самый низкий – во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В остальных городах, где был проведен опрос, эта доля колеблется от 12% (Ярославль) до 20% (Уфа). Больше остальных работают или хотели бы работать из дома люди в возрасте от 25 до 34 лет.
В то же время 46% участников опроса признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (54% против 39% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (49% против 34% соответственно).
Практически каждый второй респондент, поддерживающий «удаленку», среди главных ее преимуществ отметил: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкийиндивидуальный график работы. При этом, отсутствие дресс-кода или возможность питаться дома не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали менее 30% участников опроса.
Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет – этот фактор важен для 72%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.
Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов.
Что касается традиционного «офисного режима», то самыми верными в этом отношении можно назвать жителей Воронежа, где этот формат работы выбирают 61% опрошенных. Меньше всего работать из офиса предпочитают в Москве (35%). Наиболее частой причиной неприятия «удаленки» респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (48%).
Напомним, билайн нарастил темпы развития своей сети в Волгоградской области. В этом году технические специалисты компании ускорили мобильный интернет на 40% (по сравнению с летом прошлого года). По статистике оператора, с начала года один клиент в среднем стал «качать» на 20% больше. В Волгоградской области запущена технология VoLTE, благодаря которой абоненты могут пользоваться мобильным интернетом и говорить по телефону одновременно.
Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы BeеFREE**был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.
*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+
**Бифри
 
 

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