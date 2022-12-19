В волгоградских судах объявили массовую эвакуацию

В судах Волгоградской области сегодня, 19 декабря, в очередной раз эвакуировали сотрудников и посетителей из-за поступивших сообщений с угрозами. Как стало известно ИА «Высота 102» судебные заседания сорвались по этой причине как в Волгограде, так и в области.

– Получив сообщения, руководители учреждений принимают на свое усмотрение решение о том, эвакуировать персонал и посетителей или нет. Там, откуда поступили сообщения в экстренные службы, проводятся проверки, – прокомментировали в информагентству в экстренных службах.