Экономика

Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахте

Экономика 19.12.2022 08:24
0
19.12.2022 08:24



Аналитики hh.ru назвали пятерку топовых вакансий с высокими зарплатами в Волгоградской области на конец 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании, самую высокую зарплату в декабре – до 500 тысяч рублей  - в Волгоградской области предлагают главному инженеру шахты. Но для этого надо решиться на переезд в Мурманскую область. Главный инженер должен иметь высшее образование и опыт работы в подземных рудниках от трех лет.

Руководитель отдела продаж в сфере бытовой химии в компании-производителе может заработать от 280 тысяч рублей. На эту должность ждут кандидатов с опытом работы коммерческим директором и с операционными и инвестиционными бюджетами. 
 
Третье место в пятерке заняла  вакансия РНР-разработчика с зарплатой от 150 000 до 250 000 рублей. Среди плюсов – удаленка. Эту работу может получить кандидат с профессиональными навыками и опытом, ответственный и коммуникативный человек. 

Также в пятерку самых престижных вакансий декабря в Волгоградской области вошли предложения для двух директоров. Так, требуется директор агрофирмы с зарплатой от 150 000 рублей. Кандидата ждут в поселке Басакин Волгоградской области. Такую же зарплату обещают и директору ресторана в областном центре. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.12.2022 10:06
Экономика 19.12.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2022 09:55
Экономика 17.12.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2022 20:35
Экономика 16.12.2022 20:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 17:36
Экономика 16.12.2022 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 16:44
Экономика 16.12.2022 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 16:39
Экономика 16.12.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 16:37
Экономика 16.12.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 13:54
Экономика 16.12.2022 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 13:15
Экономика 16.12.2022 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 13:14
Экономика 16.12.2022 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 11:10
Экономика 16.12.2022 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 10:59
Экономика 16.12.2022 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2022 10:03
Экономика 16.12.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 21:45
Экономика 15.12.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.12.2022 20:37
Экономика 15.12.2022 20:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:01
Детский турнир по дзюдо поддержала компания «Сады Придонья»Смотреть фотографии
10:57
В аэропорту Волгограда сообщают о массовой задержке рейсов из МосквыСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом поймали водителя - двойника жительницы Нижегородской областиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы поразили аналитиков скромными тратами на новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:28
Призывников в Волгоградской области готовят для Северного флотаСмотреть фотографии
08:24
Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахтеСмотреть фотографии
07:42
Приехал погостить на 10 дней: стали известны подробности о погибшем в Волгоградской области подросткеСмотреть фотографии
20:41
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 19 декабряСмотреть фотографии
19:03
Волгоградского кондуктора не пустили в автопарк после откровений с журналистамиСмотреть фотографии
18:51
Отбросило на бетонный столб: пьяный волгоградец без прав на ассенизаторе протаранил легковушкуСмотреть фотографии
18:08
СК назвал причину смерти пропавшего в Волгоградской области подросткаСмотреть фотографии
17:43
«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушкуСмотреть фотографии
17:31
Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объектаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: списокСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смертиСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде ночью нашли пропавшего из социального центра подросткаСмотреть фотографии
12:00
На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фураСмотреть фотографии
11:27
«Здесь был Никита». Бомж в Москве после погрома в пиццерии оставил волгоградский след: видеоСмотреть фотографии
10:26
«Волгоград встретил нас снегопадом!»: опубликовано видео из поезда Деда МорозаСмотреть фотографии
09:17
Обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Верблюды и голуби: в Волгограде открылась выставка о животных на войнеСмотреть фотографии
08:02
Резкое похолодание до -10 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:08
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублейСмотреть фотографии
20:13
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантераСмотреть фотографии
18:56
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районеСмотреть фотографии
16:50
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывовСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей ДонбассаСмотреть фотографии
13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
 