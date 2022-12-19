Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахте

Экономика 19.12.2022 08:24
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19.12.2022 08:24
Аналитики hh.ru назвали пятерку топовых вакансий с высокими зарплатами в Волгоградской области на конец 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании, самую высокую зарплату в декабре – до 500 тысяч рублей - в Волгоградской области предлагают главному инженеру шахты. Но для этого надо решиться на переезд в Мурманскую область. Главный инженер должен иметь высшее образование и опыт работы в подземных рудниках от трех лет.
Руководитель отдела продаж в сфере бытовой химии в компании-производителе может заработать от 280 тысяч рублей. На эту должность ждут кандидатов с опытом работы коммерческим директором и с операционными и инвестиционными бюджетами.
Третье место в пятерке заняла вакансия РНР-разработчика с зарплатой от 150 000 до 250 000 рублей. Среди плюсов – удаленка. Эту работу может получить кандидат с профессиональными навыками и опытом, ответственный и коммуникативный человек.
Также в пятерку самых престижных вакансий декабря в Волгоградской области вошли предложения для двух директоров. Так, требуется директор агрофирмы с зарплатой от 150 000 рублей. Кандидата ждут в поселке Басакин Волгоградской области. Такую же зарплату обещают и директору ресторана в областном центре.
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