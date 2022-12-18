Какая погода ждет жителей Волгограда и области 19 декабря

В Волгоградской области завтра, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. Как сообщает ИА «Высота 102», днем в регионе ожидается небольшой снег и до -6 °С.

— В понедельник по области в ночные часы прогнозируется местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и дождя со снегом, переходящего в снег, — пояснили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Днем в отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью температура опустится до -1...-6 °С, днем столбики термометров покажут 0...-5 °С.

В Волгограде 19 декабря в дневные часы без осадков. Ночью пройдет дождь и дождь со снегом. В ночные и утренние часы город накроет туман. На дорогах гололедица.

— Ветер северо-западный 6-11 м/с, — добавили синоптики. — Ночью в областной столице -2...-4 °С, днем 0...-2 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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