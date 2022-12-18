Резкое похолодание до -10 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

В Волгоградской области на новой неделе синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Плюсовые температуры будут резко сменяться значительным похолоданием. В отдельные дни столбики термометров покажут до -10 °С.

— В понедельник, 19 декабря, по области в ночные часы местами пройдет небольшой дождь, переходящий в снег. Днем существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица, — сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер северо-западного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью температура составит 0...-5 °С, днем +1...-4 °С.

Во вторник, 20 декабря, в регионе не прогнозируется существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью за окном уже -5...-10 °С, после обеда -1...-6 °С.

— В Волгограде 19 декабря установится облачная с прояснениями погода. В ночной период вероятен небольшой дождь, переходящий в снег. Днем возможны незначительный осадки, — добавили прогнозисты. — На дорогах гололедица. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью в областном центре -1...-3 °С, днем 0...-2 °С.

Во вторник, 20 декабря, в областной столице осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью -6...-8 °С, днем -3...-5 °С.

По информации погодного сервиса Gismeteo, с 19 по 25 декабря в Волгограде средняя дневная температура будет составлять 0...+2 °С. Ночью в городе-герое на новой неделе не ниже -3...-5 °С. Ближе к выходным ожидается снег с дождем. Волгоградцам стоит ждать на неделе штормового ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»