



В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 16 декабря, дома по улице Репина остались без отопления. По сведениям «Концессии теплоснабжения», причиной тому стало авария на теплосети в районе дома №5 по указанной улице.

– У нас очередная печаль. Целый день нет тепла в квартирах, батареи холодные, – сообщили вечером читатели ИА «Высота 102». – Резко пропало отопление. В аварийной службе УК «Тандем» подтвердили, что произошла авария. Говорят: «Работают до устранения. Работы ведут концессии теплоснабжения». Время окончания работ сказать не могут, отсылают в концессии.

По сведениям пресс-службы «Концессий теплоснабжения» в ближайшее время тепло должно вернуться в дома.

– По улице Репина, 5 было обнаружено технологическое нарушение тепловой сети малого диаметра, – сообщили причину отключения в компании. – Для ликвидации течи потребовалось временное ограничение подачи теплоресурса в близлежащие дома. В 19.00 все ремонтные работы были завершены, и в ближайшие часы теплоресурс начнет подаваться к домам на нормативных параметрах.