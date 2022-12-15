Происшествия

В Волгоградской области пассажир ВАЗ-21053 погиб в аварии с грузовиком

Происшествия 15.12.2022 10:44
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15.12.2022 10:44



43-летний мужчина погиб в ДТП, которое случилось в Нехаевском районе поздно вечером 14 декабря. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», смертельная авария произошла в 22-00 ч. на 209 километре автодороги Самойловка-Шумилинская. 

«ВАЗ-21053» под управлением 55-летнего водителя совершил наезд на грузовик «Форд» с полуприцепом, за рулем которого находился 38-летний житель Московской области. Водитель грузовика остановил автомобиль на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель легковушки заметил препятствие на дороге в самый последний момент. 

К сожалению,  43-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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