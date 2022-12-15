В Волгоградской области пассажир ВАЗ-21053 погиб в аварии с грузовиком









43-летний мужчина погиб в ДТП, которое случилось в Нехаевском районе поздно вечером 14 декабря. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», смертельная авария произошла в 22-00 ч. на 209 километре автодороги Самойловка-Шумилинская.





«ВАЗ-21053» под управлением 55-летнего водителя совершил наезд на грузовик «Форд» с полуприцепом, за рулем которого находился 38-летний житель Московской области. Водитель грузовика остановил автомобиль на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель легковушки заметил препятствие на дороге в самый последний момент.





К сожалению, 43-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получил тяжелые травмы и скончался на месте.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области