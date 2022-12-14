Общество

«Снег будет идти целый день»: в Волгограде дорожные службы выехали на расчистку улиц

Общество 14.12.2022 07:58
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14.12.2022 07:58



В ночь на 14 декабря муниципальные дорожные службы приступили к обработке улиц от образования гололедицы и снежных накатов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в работе задействованы порядка 60 комбинированных дорожных машин и другая спецтехника. 

Сначала обработают основные магистрали, затем – второстепенные. Бригады несколько раз наносят реагенты на покрытие, затем убирают снежные массы с трасс.  Только за ночные часы на проезжую часть дорог нанесено порядка 500 тонн песко-соляной смеси. 

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение всего дня, поэтому техника будет работать непрерывно. 

Дорожники обращаются к волгоградцам с просьбой по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным. При этом не следует бросать автомобили у обочин магистралей, поскольку это затрудняет работу спецтехники, напомнили в мэрии.

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