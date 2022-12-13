Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области превышен на 28%









Стремительный рост числа случаев гриппа и ОРВИ произошел в Волгоградской области. Показатель заболеваемости за неделю вырос на 58%. Неделей ранее эпидпорог был превышен только в Волгограде

- Уровень заболеваемости в регионе превысил эпидемический порог на 28%, в основном за счет прироста заболевших среди взрослого населения, - сообщили сегодня, 13 декабря, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Среди детей уровень заболеваемости не превышает значения эпидемических порогов.

В 7 муниципальных образованиях области (Быковском, Жирновском, Иловлинском, Котельниковском и Котовском районах, Волжском и Волгограде) показатели заболеваемости превышают среднеобластной.

На прошедшей неделе решение о полном приостановлении учебного процесса были приняты в двух школах области - в Еланском районе и в одной школе Волгограда. Частично были приостановлены занятия по классам/группам в 90 школах области, в четырех детских садах и пяти колледжах.

Решение о приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, принимается при отсутствии 20% детей в классе/группе или в целом по образовательному учреждению по причине ОРВИ или гриппа.

По результатам мониторинговых исследований по слежению за циркулирующими респираторными вирусами увеличивается доля вируса гриппа А/H1N1/09 с продолжающейся одномоментной активной циркуляцией других респираторных вирусов: риновируса, аденовируса, метапневмовируса, РС-вируса, бокавируса, а также COVID-19.

В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи рекомендуют носить гигиенические маски в местах массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения.



