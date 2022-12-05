Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Волгограде

Общество 05.12.2022 11:55
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05.12.2022 11:55
В Волгограде превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ, но в целом по региону заболеваемость фиксируется ниже эпидпорога на 18%. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил сегодня, 5 декабря, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
По его словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области остаётся стабильной несмотря на рост простудных заболеваний во всех возрастных группах. Выявляются случаи свиного гриппа (вирус А(H1N1)).
- Случаи заболевания гриппом пока носят единичный характер. И здесь необходимо отдельно отметить, что все заболевшие не были вакцинированы от гриппа, — губернатор. — По данным Гидрометцентра, на территории Волгоградской области морозная и ветреная погода постепенно сменится неустойчивыми погодными условиями, с частыми переходами температуры через 0 градусов, что может осложнить санитарно-эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу.
В целях сдерживания роста заболеваемости Андрей Бочаров поставил следующие задачи:
— усилить профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ;
— обеспечить в образовательных организациях строгий контроль за здоровьем детей, преподавателей и персонала, комфортный температурный режим в помещениях, оптимальный режим пребывания детей на открытом воздухе;
— рекомендовать работодателям продолжить вакцинацию сотрудников за счет средств предприятий и организаций;
— обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских организациях, быть в готовности при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд;
— продолжить мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В текущем сезоне от гриппа вакцинировались 1,285 млн жителей Волгоградской области, в том числе 329 тыс. детей.
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