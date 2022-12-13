Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской области

Происшествия 13.12.2022 16:05
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13.12.2022 16:05


В Еланском районе Волгоградской области полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого от полученных травм скончался 45-летний мужчина. 

По информации регионального ГУ МВД России, авария произошла около 04.18 13 декабря на 18-м километре дороги, ведущей к селу Березовка. 

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, съехал в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, – сообщили в главке полиции. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала видео с места ДТП. Уточняется, что мужчина скончался до приезда медиков. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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