Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого от полученных травм скончался 45-летний мужчина.

По информации регионального ГУ МВД России, авария произошла около 04.18 13 декабря на 18-м километре дороги, ведущей к селу Березовка.

– По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, съехал в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, – сообщили в главке полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала видео с места ДТП. Уточняется, что мужчина скончался до приезда медиков.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области