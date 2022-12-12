Общество

Районы Волгоградской области присоединяются к мораторию на новогодние гуляния

Общество 12.12.2022 13:58
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12.12.2022 13:58



Муниципалитеты региона вслед за Волгоградом принимают решения об отказе от массовых новогодних гуляний. Как сообщает ИА «Высота 102», так, власти Новоаннинского района заявили, что новый год не будет широко праздноваться на территории муниципалитета. При этом детские праздники и утренники пройдут по плану.

Напомним,  в администрации Волгограда недавно также сообщили об отказе от массовых гуляний на Новый год. Однако мораторий не коснется также детских праздничных мероприятий. 

Ранее высказывалось мнение, что во время проведения СВО можно обойтись без массовых праздников, которые традиционно проходят в городах и районах в новогоднюю ночь. А вот от праздничного оформления улиц и зданий многие не хотят отказываться. 

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