В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на выходных воссоединились две молодые пары. В пятницу и субботу молодые люди покорили своих любимых девушек весьма оригинальным образом.

— В пятницу и субботу на катке в Центральном парке сделали предложения руки и сердца! — рассказал ИА «Высота 102» гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — От нас пары получили в подарок сертификаты на каток и снежные горки.









Однако необычное предложение в одном из случаев едва не сорвалось — молодой человек приехал не на тот каток. Как стало известно журналистам информагентства, молодой человек от волнения перепутал адреса и приехал на каток, расположенный в пойме реки Царицы. Все же волгоградец успел попал по нужному адресу в срок —девушка ответила взаимностью.





Как уточнили в пресс-службе ООО «Парк», администрация ЦПКиО помогла реализовать задумку, организовала на льду группу поддержки с бенгальскими огнями. Под романтичную музыку молодой человек сделал предложение. В этот же день в Центральный парк обратился еще один волгоградец — он позвал замуж свою половину в субботу.

Фото и видео: ООО «Парк»

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