Волгоградец сделал огненное предложение руки и сердца в ЦПКиО





Необычное и очень трогательное предложение руки и сердца сделал накануне вечером в ЦПКиО на фестивале фаер-шоу житель Волгограда Кирилл своей девушке Анастасии. Как сообщает ИА «Высота 102», трогательный момент попал на видео.

Парень встал на колено и со сцены признался в любви перед сотнями собравшимися зрителей. На заднем фоне огненным пламенем горела надпись «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ». В дополнение девушке вынесли букет белых роз. Судя по кадрам, волгоградка не ожидала такого поворота событий и некоторое время пребывала в шоке, закрывая лицо руками. Секундами позже Анастасия приняла предложение.

Об оригинальной задумке молодого человека рассказал его друг, один из организаторов огненного шоу, Константин.

– Кирилл попросил организовать сюрприз своей девушке в конце мероприятия, и мы не смогли ему отказать, – рассказывает руководитель творческой лаборатории «Атом шоу» Константин. – Мы заранее все подготовили: попросили ведущую Дину Косичкину нам помочь. Она вызвала несколько пар на сцену и дала им задание говорить своим половинкам слова любви. И когда дошла очередь до наших героев, мы вынесли огненную надпись и букет. Кирилл встал на колено и сделал предложение.