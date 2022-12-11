Волгоградца при пилке дров придавило деревом

В Волгоградской области на 35-летнего мужчину упало дерево. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавший пилил дрова.

— Мужчина получил травму по собственной неосторожности при пилке дров. В процессе на него упало дерево. Пострадавшего госпитализировали, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что инцидент произошел в рабочем поселке Елань. Пиливший дрова мужчина является жителем Михайловки. Корреспонденты ИА «Высота 102» направили запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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