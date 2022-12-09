Герой России летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков 9 декабря, в День Героев Отечества, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» передал ветеранам Волгограда флаг города-героя, побывавший на орбите. Как сообщает ИА «Высота102», волгоградцы в свою очередь передали российским космонавтам посылку. Привет из города на Волге отправится на МКС в Дни празднования 80-летия Сталинградской Победы.

Отметим, что накануне Сергей Кудь-Сверчков принимал участие в торжественном мероприятии в Кремле. Президент России Владимир Путин вручил космонавту «Золотую звезду». Сегодня Герой России, находясь в музее-панораме, пообщался с волгоградцами.

– Для меня особенная честь быть в Волгограде в День Героя. Волгоград — это не просто город, я с ним связан лично. Дедушка меня, школьника, часто водил в панораму, рассказывал про подвиги Советской Армии. Подвиг наших дедов, прадедов всегда перед глазами. И в один из своих полетов я взял с собой флаг Волгограда — он провел со мной на орбите полгода, – рассказал Кудь-Сверчков.

В посылку, которая отправится в памятные дни на орбиту, волгоградцы сложили флаги Волгоградской области и проекта «Космос Победы», миниатюру монумента «Родина-мать зовет!», изготовленную студентами ВолГУ, а также рисунки и пожелания.