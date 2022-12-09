В Дзержинском районе Волгограда приставы вместе с сотрудниками «Концессий» арестовали имущество ТСН «Квартал 122», офис которого расположен в цоколе дома № 106а по проспекту Жукова. По словам ведущего юрисконсульта «Концессий» Евгения Аулова, ТСН накопило долги за предоставленные жильцам тепло и воду. При этом компания отказалась решать спор в досудебном порядке и по решению суда приставы арестовали кассу товарищества.

Юрист подчеркнул, что из-за накопившихся долгов приостановление подачи воды жителям многоквартирного жилого дома осуществляться не будет.

— Организация ТСН «Квартал 122» имеет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения». В связи с этим были приняты меры досудебного характера о взыскании дебиторской задолженности, которые не увенчались успехом и были переданы документы для взыскания в судебном порядке, — пояснил юрисконсульт. — Те решения, которые выносятся Арбитражным судом, в них прописываются все необходимые сроки по исполнению, и концессии также предъявляют претензии досудебного характера абонентам, где указываются сроки исполнения.





Представитель «Концессий» отметил, что невыплату платежей ТСН или ТСЖ объясняют несвоевременным внесением денег за коммунальные услуги жителями домов, находящихся в управлении, хотя на деле все оказывается далеко не так.





Руководитель ТСН «Квартал 122» после звонка пристава, сообщившего о предстоящем аресте имущества, неожиданно «попал» в аварию и не смог добраться до офиса своей компании. За него пришлось отдуваться кассиру и рядовым сотрудникам. В этот же день арестовали имущество ТСЖ «Содружество», офис которого расположен по улице Землячки, 58. Причина все та же — накопившаяся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

