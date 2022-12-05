В Волгограде десять соток ЦПКиО замело снегом

В Центральном районе Волгограда готовятся к открытию горок на территории парка культуры и отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102», всю прошедшую ночь, а также днем 5 декабря здесь работают снегогенераторы. Аттракцион начнет работу уже в предстоящую среду, 7 декабря.





– Сегодня на горках в ЦПКиО выпал снег, – сообщил информагентству директор ЦПКиО Андрей Еркин, добавив, что снегопад буде продолжаться в парке сегодня и предстоящие два дня – вплоть до открытия аттракциона.

– Толщина снежного покрова на горках должна составлять не менее пяти сантиметров, – добавил он.





Напомним, что общая площадь горок в парке составляет более полутора тысяч квадратных метров. Протяженность горок составляет 80 метров, а их ширина – 18 метров.





Параллельно с созданием снежного покрова в ЦПКиО здесь же возводится и необходимая для отдыхающих инфраструктура. Также в Центральном парке уже ждет своего часа и прошлогодняя елка-хамелеон.









Накануне ИА «Высота 102» сообщало о заливке самого большого в городе катка на территории Центрального парка культуры и отдыха. Ледовая площадка откроется одновременно с горками – 7 декабря, в среду.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102».